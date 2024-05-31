NIKE ナイキ サッカー フットサル ジム M ナイロンジャケット ウェア ...

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NIKEの人気商品のストライクウーブンジャケットです。袖はウーブン素材で動きやすく、身頃はナイロンジャケットに素材が切り替えられており保温性が高いです。サイズ紳士用Mサイズこちらの商品は綺麗な方ですが一応ユーズドですので状態には御理解・ご配慮くださいませ。