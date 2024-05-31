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Bs夏の陣　8月1日配布　レプリカユニホーム　2枚セット　おまけ付き
商品番号 T86334330689
商品名

Bs夏の陣　8月1日配布　レプリカユニホーム　2枚セット　おまけ付き
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

暑中お見舞い申し上げます。ご覧頂き有難うございます。野球チーム...オリックス・バファローズ種類...レプリカユニフォームサイズ...フリーサイズ2023年8月1日にユニホーム付きチケットで配布されたユニホームです。ちなみに山本投手10勝目をあげました。2枚セットで出品致します。1枚は未着用もう1枚は8月1日の野球観戦で1度だけ着用しました。その後洗濯済みです。他の日の「Bs夏の陣ユニホーム付きチケット」は既完売しておりますので、貴重な1枚となります。ぜひペアでご購入頂き応援を楽しみましょう。ちょっとした「おまけ」をお付けします。届いた時のお楽しみです。一度人の手に渡ったものです。ご理解、ご了承の程よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/recommended148690.html
http://narcologia.ru/goods/slide319787.html
http://narcologia.ru/goods/diamond324558.html
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