フュージョンアーツ　バラ　30パック

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フュージョンアーツのバラ30パックセットになります。断捨離中に出てきた物になります。カードに傷はないと思いますが、パックや箱に擦り傷や線があります。気になる方はご遠慮下さい。又、ランダム商品の為、中身での評価もご遠慮下さい。すり替え防止の為、発送後のキャンセルは不可となります。