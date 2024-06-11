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ポケモンカード　R団のカビゴンex
商品番号 F27060483473
商品名

ポケモンカード　R団のカビゴンex
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幼少期に集めていたカードですので、小傷があります。写真をよくご確認していただき、納得いただいてからのご購入をお願い致します。写真追加などのリクエストがございましたら、お気軽にコメントをお願いします。傷のチェックはしておりますが当方素人です。スリーブに入れて保管しておりましたが、中古品として、特に品質が気になる場合はご注意下さい。郵送については厚紙での固定にてメルカリ便で発送します。ご購入後は早急な発送等、最後まで誠意をもってご対応致します。すり替え等防止のため、返品は不可とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/manufacture758841.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant497882.html
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