ポケモンカード　R団のカビゴンex

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商品詳細
幼少期に集めていたカードですので、小傷があります。写真をよくご確認していただき、納得いただいてからのご購入をお願い致します。写真追加などのリクエストがございましたら、お気軽にコメントをお願いします。傷のチェックはしておりますが当方素人です。スリーブに入れて保管しておりましたが、中古品として、特に品質が気になる場合はご注意下さい。郵送については厚紙での固定にてメルカリ便で発送します。ご購入後は早急な発送等、最後まで誠意をもってご対応致します。すり替え等防止のため、返品は不可とさせていただきます。
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