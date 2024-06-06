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キャロウェイ　パラダイム　フェアウェイウッド　3W
商品番号 R55396680232
商品名

キャロウェイ　パラダイム　フェアウェイウッド　3W
ブランド名 キャロウェイ
特別価格 税込 13,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···フェアウェイウッドロフト　15°シャフト　純正5Sヘッドカバー付きます。球も良く上がり、強い球が打てます。ティーショットや、ロングのセカンドなど大活躍でした。あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご検討下さい。
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