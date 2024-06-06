キャロウェイ　パラダイム　フェアウェイウッド　3W

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種類···フェアウェイウッドロフト 15°シャフト 純正5Sヘッドカバー付きます。球も良く上がり、強い球が打てます。ティーショットや、ロングのセカンドなど大活躍でした。あくまでも中古品の為ご理解いただける方のみご検討下さい。