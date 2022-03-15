元ヤクルトスワローズ安田猛選手直筆サインボール

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商品詳細
神宮球場で無地の白いボールにサインして頂きましたが 年数経っていますので現役時代か引退されてからの物か不明でボールは綺麗な方だと思います 写真見て判断して下さい
http://narcologia.ru/goods/freshman659956.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical951101.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion544878.html
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