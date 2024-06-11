ZETTプロステイタス　硬式木製バット　坂本型　メープル　新品BWT141D

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⭐️即購入OK新品未使用⭐️この大特価はラスト1本※すでに相場をみて値引き済みのため無茶な値引きコメントは返信せず削除させて頂きます#bbbuyer硬式木製バット はこちら#bbbuyer商品一覧◾️北米産ハードメイプル製の人気の形状やカラーをセレクトしたモデル◾️硬式木製バットZETTプロステイタス ◾️［品番］BWT141D◾️［カラー］薄ダーク◾️［サイズ］坂本型 84cm880g平均◾️［素材］メイプル新品未使用ですがパッケージに少しヤブれがある場合がございます。※よく質問いただく内容(値引き交渉等)についてはプロフィールに掲載していますので、コメント前に確認してください。メルカリ以外でも出品しているので、タイミング次第でキャンセルさせていただく場合がございますので、ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますお客様都合によるキャンセル・サイズ交換・返品はお断りしております231019競技の種類···硬式素材···木