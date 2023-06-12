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プロ野球OBクラブ　ロッテ　有藤通世選手直筆サインボール
商品番号 G13171896323
商品名

プロ野球OBクラブ　ロッテ　有藤通世選手直筆サインボール
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 4,100 円
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商品詳細

プロ野球OBクラブのロッテOB有藤通世選手の直筆サインボールです。ロッテ等で活躍されたレジェンドです。証明書もついております。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆　サイン　レア　タイトル　巨人　オリックス　読売　横浜　野球　プロ野球　BBM証明書　坂本　菅野　岡本　戸郷　山本　吉田　宮城　バース　ベストナイン　初ホームラン　初勝利　記念　DeNAプロ　野球　大谷　ホームラン　レア　レジェンド　イチロー　松井　ロッテ　千葉　オリオンズ　首位打者　田中
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