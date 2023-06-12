プロ野球OBクラブ　ロッテ　有藤通世選手直筆サインボール

プロ野球OBクラブのロッテOB有藤通世選手の直筆サインボールです。ロッテ等で活躍されたレジェンドです。証明書もついております。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆 サイン レア タイトル 巨人 オリックス 読売 横浜 野球 プロ野球 BBM証明書 坂本 菅野 岡本 戸郷 山本 吉田 宮城 バース ベストナイン 初ホームラン 初勝利 記念 DeNAプロ 野球 大谷 ホームラン レア レジェンド イチロー 松井 ロッテ 千葉 オリオンズ 首位打者 田中



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有藤通世 直筆サインボール | autograph.baseball Museum | MUUSEO 27726



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