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新品 スピーダーNX ブラック50SR ドライバーシャフト　ブリヂストンスリーブ
商品番号 G92461387726
商品名

新品 スピーダーNX ブラック50SR ドライバーシャフト　ブリヂストンスリーブ
ブランド名 ブリヂストン
特別価格 税込 11,751 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。最新B2HTのドライバーから、抜いたシャフトのみとなります。右用となります。ブリヂストンスリーブ付です。よろしくお願い申し上げます。【商品概要】新品　未使用日本仕様フジクラSPEEDERNXBLACKFLEX-50SR1W用45.25インチ純正スリーブ付き※メーカー標準仕様
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