新品 スピーダーNX ブラック50SR ドライバーシャフト　ブリヂストンスリーブ

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ご覧いただき、ありがとうございます。最新B2HTのドライバーから、抜いたシャフトのみとなります。右用となります。ブリヂストンスリーブ付です。よろしくお願い申し上げます。【商品概要】新品 未使用日本仕様フジクラSPEEDERNXBLACKFLEX-50SR1W用45.25インチ純正スリーブ付き※メーカー標準仕様