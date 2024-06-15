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VOLTRAGE 8S
商品番号 H51285740406
商品名

VOLTRAGE 8S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 6,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

重量（g）···230〜244.9g先重です。
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