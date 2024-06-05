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ハンドメイド　ケイフファセット　ショルダーバッグ
商品番号 U90377530959
商品名

ハンドメイド　ケイフファセット　ショルダーバッグ
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます。USコットン(ケイフファセット)を使ったハンドメイドのショルダーバッグです。表地は個性的色柄で生地もしっかりとしています。表地、裏地とも接着芯を貼っています。内ポケット、マグネットボタン付き中央部タテ22×ヨコ37底ヨコ29×マチ10ショルダーベルト　41cm他にも、北欧生地を使ったハンドメイドバッグを出展していますのでご覧下さい。⭐️素人ハンドメイドにつきご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。#ハンドメイドショルダーバッグ#ケイフファセット#輸入生地#ハンドメイドトートバッグ
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit451386.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox770839.html
http://narcologia.ru/goods/ordering134179.html

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