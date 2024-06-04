【香蘭社】ルリ薔薇 キャンディーポット

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お皿/お椀/デザート食器...その他グラス/カップ/酒器...その他素材...陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド...その他焼き物皿/プレート形状...その他口径 11.5cm程高さ 15cm程香蘭社のキャンディポットです。梱包されている紙箱は上蓋がないですが、キャンディポットは美品です。テーブルに置いて眺めて楽しむこともできる実用品です。濃い青色が美しいです。プチプチにくるんで厳重に配送いたします。ご活用頂ける方に。