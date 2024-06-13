ハンドメイドポーチ　イヤリング2点セット

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商品詳細
カラー···ゴールドハンドメイドポーチ縦10センチ✖️横13センチインド刺繍リボンとチュールリボンハートモチーフと淡水パールのフープイヤリングビーズ編みのお花モチーフイヤリングプレゼントにも喜んで頂けるポーチとイヤリング2点のセットです！プレゼント希望の方はラッピングして発送させていただきますので、ご要望ください。
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