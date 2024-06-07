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- ロールストランド オスティンディア フローリス ボウル 2個
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商品詳細
数年前に購入し、麺類や丼ものに使用しました。ここ最近は、別の食器を使うことが多いので、今回出品します。直径：約16㎝高さ：約６㎝別に出品しているプレートと合わせて使用するのもおすすめです。オスティンディアの80周年を記念して発表されたのがこちらのFLORISシリーズです。エスニック料理にはもちろん、和食との相性も良いです。麺類はもちろん、丼ものにもおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome682143.html
http://narcologia.ru/goods/moisture713469.html
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