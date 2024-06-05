【まもなく終了】価格交渉可　3人掛け　スリーシータ　藤栄 FUJIEI

【あと一週間で出品終了します】価格交渉お気軽にご相談くださいFLXMEevert(フライミーヴェール)にて取り扱い実績のあるブランドです。定価35万円ほどシルエットの大変美しいソファです。どんなお部屋にも合うシンプルなデザインとカラーが魅力です。・サイズ(約)：W1910×D820×H835・SH420mm多少の誤差はご承知下さい。・メーカー：藤栄モデルルームに展示されていたためテプラシール等の跡がある場合が御座います。通常使用品ではありませんが日焼けや長期保管による経年劣化、擦り傷等が考えられます。サイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）EilersenアイラーセンIKEAベルメゾンネットフランフラン無印良品大塚家具ニトリクラスティーナ北欧家具フランフラン



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