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ソファー 2人掛け + 2抱き枕付き 肘付き 幅116.5m 高さ58cm
商品番号 S16686836786
商品名

ソファー 2人掛け + 2抱き枕付き 肘付き 幅116.5m 高さ58cm
ブランド名 Svital
特別価格 税込 11,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質：張り材：ポリエステル100%中材：ウレタンフォーム構造材：スチールパイプ脚部：ラバーウッド【10cm厚の座布団】このソファは、座布団には厚みがあり、整块の高品質海綿を使用しています。そのため、しっかりとした弾力性があり、座る際にも優れたサポートを感じることができます。長時間座っていても疲れにくく、快適な座り心地を提供します。また、海綿の回復力も優れているため、長期間の使用でも形が崩れにくく、いつまでも快適な座り心地を保ちます。【2セットの抱き枕付き】2つの形状の抱き枕が付いており、横になったり背もたれに寄りかかったりする際にもとても快適です。抱き枕のカバーは取り外して洗うことができますので、いつでも清潔に保つことができます。【こだわりの生地】丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能。
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