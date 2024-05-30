未使用品 ウェッジウッド ナイト＆デイ ビアマグ カップ コップ

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未使用品ウェッジウッドナイト＆デイビアマグカップコップ 入手困難廃盤品ジャスパー製ストンウェア炻器レンジ対応柳4456WEDGWOODNIGHTANDDAYJASPERENGLAND・未使用品ですが内部に黒い汚れ？のようなものが見られます。・所々にキズがございます。それ以外は特に問題ありません。・付属品はなくグラスのみの販売です。・デザイン良くお勧めです。・カラー(ブラック)。高さ 12センチ口径 7.7センチ状態：S＜状態詳細表＞Ｓ・・新品。Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。商品に接近して撮影した場合、実物と異なる色になることが多々ありますので、実物に近い色は引きで撮影した写真をご参考にされてくださいませ(基本的に画像1枚目)。商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。