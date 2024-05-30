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Starbucks ホワイトタイガー陶器タンブラー アメリカ ラスベガス限定
商品番号 J34814153353
商品名

Starbucks ホワイトタイガー陶器タンブラー アメリカ ラスベガス限定
ブランド名 スターバックス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

STARBUCKSスターバックス陶器タンブラーアメリカラスベガス限定日本未発売トールサイズ355mlアメリカで購入し自宅で飾っておりました。新品未使用品になりますが、自宅保管の物になります。完璧を求める方はご遠慮下さい。ご理解の上ご検討頂ければと思います。よろしくお願いします。
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