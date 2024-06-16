フランフラン　ジョルノソファ　モダンワークス　モダンインテリア

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商品詳細
2年前に購入し家具の入れ替えに伴い、ソファも変える事を決意しましたので出品します。フランフランで購入し定価は15万9千円になります。ペットは飼っておらず、非喫煙者になります。毎週、1回は部屋の大掃除をして生活しておりますのでソファも綺麗な状態を保っております。※クッション性に癖があるなどはありません。まだまだご使用可能かと思いますので欲しい方いらっしゃいましたらこの機会にぜひ。サイズ横幅197cm奥行89cm高さ59cmテイスト···シンプル・ベーシック、モダンテイスト···エレガント、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、モダンカラー···ブルーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）
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