【送料無料】2人掛けソファ　二人掛け ヴィンテージコンパクトカウチソファ　レザー

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御覧いただき、ありがとうございます♪※サイズ・セット内容はタイトルの内容になります注文後のキャンセルはいたしかねますのでお間違えの無いよう、ご購入前に再度ご確認よろしくお願いします。家具配送の為（配達前にご連絡する為）お電話番号表記が必要になります。予めご了承くださいませ。ご購入後、ご希望色とお電話番号をメッセージにお願いいたします御値下げ不可商品*************************************************************【商品説明】一人暮らしやワンルームの方にオススメのヴィンテージコンパクトカウチソファ！お部屋のスタイルに合わせて簡単に組み替えができるので、様々なシーンで大活躍です！座面にはポケットコイルが搭載されており弾力のある座り心地です。サイズ【商品サイズ】ソファ：W93.5×D74×H48.5cmオットマン:W74×D50.5×H31cm【商品重量】24kg/SET【梱包サイズ】W95×D75×H50cm【梱包重量】26kg/SETカラーブラウン ダークブラウン素材構造部材：スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚中材：ウレタンフォーム生地組成：合成皮革(PVCレザー）その他完成品(脚のみ取り付け)SH-07-VCCS+++————————————————————————+++他の商品はコチラ↓#今日のわんこ◆送料無料◆重要案内はプロフ【注意事項】※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。※ご購入確定後のキャンセル・返品は不可。 （商品受領後の初期不良等の場合を除く）※北海道・沖縄・その他離島は送料が高額になりお見積りにお時間がかかる兼ね合いでお取り扱いができません。+++————————————————————————+++