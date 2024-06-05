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ソファ一人用 ロッキングチェア
商品番号 E70834757178
商品名

ソファ一人用 ロッキングチェア
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 6,066 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···カントリー調、モダン主な張り地···布・ファブリック機能···ロッキング新品未使用ですが組み立てによる傷あります完璧を求める方は御遠慮下さい部品全て揃ってます組み立て説明書も購入した時の物が入ります(簡単な説明書です)
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