【安眠 快眠 いびき対策まくら】moonmoon YOKONE3 ブラック

横向きの寝姿勢をサポートする専用まくらです。いびき防止に効果があるとTV等でも話題になりました。正しく呼吸でき、楽な姿勢でぐっすり眠れるため、すっきり目覚めることができていました。腕を乗せるアームレストがあり、横向きでも腕が圧迫されないのはとてもよかったです。仰向けでも寝られる構造になっています。いびき対策用マウスピースを作ったため不要になり、出品することにしました。数日使用したのみで、低反発性もそのまま、とても綺麗です。まくらカバーは洗濯済みですが、同梱するスペアカバーは未使用未開封なので、気になる方はそちらをお使いください。▪️同梱品まくら本体専用まくらカバー(黒)x2※1つは未使用未開封高さ調整シートx2(1cm,2cm)マッサージ機能付アタッチメント専用バッグ取扱説明書いびきいびき防止いびき防止枕まくら横寝枕ムーンムーンmoonmoonyokone3



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