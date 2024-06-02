IKEA 2人掛けソファ　エーケネーセット

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商品詳細
*分解したままで送ります*IKEA2人掛けソファEKENÄSET(エーケネーセット・103.313.73)です。ソファの買い替えに伴う出品です。現在このカラーは販売されておらず、ヒッラレドチャコール色が44,990円で販売されています。木のフレーム部分に少しの傷や凹みがあります。ファブリック部分に目立ったシミや汚れはありませんが、素材の性質上気になる方はご遠慮ください。喫煙者・ペットはいません。サイズ幅:120cm奥行き:78cm高さ:75cmシートの幅:110cmシートの奥行き:50cmシートの高さ:42cm*分解したままで送ります*
http://narcologia.ru/goods/injure886567.html
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