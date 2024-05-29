手作りアイアン家具 折り畳みラック アンティーク 西海岸インテリア 鉄脚のみ2脚

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シンプルを究めた手作りアイアン家具（3段用）折り畳み折りたたみ台飾り棚展示什器店舗用北欧スチール鉄ハンドメイドアイアンラックシューズラック キャンプアンティーク風のラスティックカラーと、手作業で溶接された細いアイアンのラインがヴィンテージのような雰囲気を醸し出しています。この商品はV型の脚に天板を載せるだけのディスプレイラック。味のある木の天板と細い脚の組み合わせが、のせるものを引き立てます。脚を畳むことができるので、使わない時はコンパクトに収納できます。重量も軽いので、キャンプなどの際持ち運びも楽々♪【スペック】サイズ：幅25cm、奥行25cm、高さ95.5cm、棚間35cm重量：約2kg素材：脚／アイアン艶消し黒塗装(太さ10mm)【セット内容】★3段用鉄脚2脚のみ(画像7〜8)天板は幅200cmぐらい、奥行21cmぐらいまでなら置く事が可能。1段につき30kgぐらいの物なら大丈夫です。天板は❎つきません。(鉄脚のみ)天板およびナンバープレートは撮影時のサンプルです。スチールフレームは手作業による溶接を施し、アンティーク風のつや消し塗装をしているため、アイアンの傷・汚れの付き方に個体差があります。手作業による深い味わいをお楽しみください。✴️こちらの商品、オーダーのご要望を多く頂きましたのでオーダー可能と致します。ご購入前に質問欄からコメント頂きますとご対応致します。（オーダー制作日数7日程頂きます。)オブジェや店舗什器、複数のご注文、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。お値下げは❎御遠慮下さい。また1つ1つ手作業で制作しております関係上、色むら及び若干の誤差はございます。神経質な方、完璧をお求めの方のご購入は固くお断り致します。#ハンドメイド販売#ハンドメイド #アイアン家具 #アイアンラック#収納家具#棚#ラック #男前家具#無骨#レトロ#アンティーク#手作り#男前インテリア#カフェ#インテリア#モダン#カスタム家具#インダストリアル#ミッドセンチュリー#アイアンシェルフ#マルシェ#イベント#展示会