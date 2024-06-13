170°無段階リクライニングオフィスチェア　フットレスト

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170°無段階リクライニングオフィスチェアフットレストです。2021/1月に購入した商品です。実際の使用期間は半年間の使用です。私にはサイズが大きく、他の商品を購入してしまったので、それ以降は使用しておりません。全面メッシュ素材のためムレにくいと思います。組み立て品のため、接合部に多少の遊びがあります。既製品のレベルを期待する方はご購入をご遠慮ください。ご購入後のクレームは受け付けておりません。予めご了承ください。テイスト···ナチュラル主な張り地···布・ファブリックソファサイズ···1人掛け機能···オットマン付クッション材···ソフトウレタン