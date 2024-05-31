システムベット宮棚コンセント付きデスク付き収納付きラック棚付き二段ベッドスチール

宮棚・コンセント付きロフトベッド限りあるスペースを有効活用できる！ベッド下のスペースを自由に仕事スペースとして収納スペースとしてpoint1宮棚・２口コンセント付き携帯電話や時計などを置けます。コンセント付きで寝ている間に、スマートフォンやiPadを充電できます。宮棚の取り付けは左右どちらでもOK。宮棚の耐荷重：5kgpoint2 安全安心設計転倒防止布団のずり落ちも防いでくれますので、安心してお休みいただけます上下の連結部分に金属を使っており、固定されるタイプの構造です。丈夫なスチールフレームを使い、三角構造なので、安定します。ベッド面の耐荷重：120kgpoint3通気性抜群のベッド通気性が良いので、カビやダニを防ぎます。point4二つの方向に向けるデスク大きくてスペースを取りません、勉強机にしても仕事にしても十分なスペースがあります。本や一輪挿しなどの飾りも置けます。2口コンセント付きで、勉強しながら充電したり、コンピューターで仕事をしたりすることができます。デスクの耐荷重：20kgpoint5収納力が高い収納棚付き本や飾りなどを置くことができます。収納力が大幅にアップします。S字フック付き衣類を簡単に収納できます。point6便利なハシゴ左右取り付け可能で、お部屋のレイアウトに合わせて変えることができます。斜めに掛けるタイプのハシゴ、上がりやすい！ハシゴの耐荷重：80kg安心感があります。*プラグがあるので、ねじ穴が見えません！スタイリッシュで、かっこいい！



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