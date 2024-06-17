ニトリ　3人掛け　ソファ　3P ハイバック　程度良好

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⚫︎サイズ幅 182㎝奥 90㎝高 97㎝床ー座面 40㎝カラー ダークブラウン使用 1年程度多少毛玉がありますが程度は良いです。あくまで中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。即購入NG在庫確認の為、必ずコメント下さい質問は購入前にお願いします。☆お取引方法〔よく読んで下さい〕 ⚫︎直接引取 厚木市山際の保管場所日時応相談積込は手伝います⚫︎梱包発送たのメル便〔全国一律〕購入者負担400サイズ 25,400円金額変更後に購入して下さい〔沖縄、北海道、離島は配達不可〕⚫︎自社配送A〔車の後ろでお渡し〕⚪︎対応地域 東京都市部 23区 神奈川全域 埼玉県〔厚木市から片道50km圏内〕⚪︎基本料金 4,000円〜〔距離により変動〕⚪︎配送代お伝えに必要な情報〔コメントに載せて下さい〕配達エリア例 横浜市青葉区〇〇 目黒区〇〇 相模原市中央区〇〇 厚木市〇〇駐車環境敷地内、路駐、有料のどれか⚫︎自社配送B〔搬入、設置〕⚪︎対応地域 Aと同じ ⚪︎基本料金 5,500円〜〔距離 建物環境により変動〕⚪︎必要情報配達エリア何階に搬入でエレベーターの有無駐車環境※追加料金発生するケース⚪︎有料駐車場利用〔購入者負担〕⚪︎エレベーター無し 1階上がる事に2,000円追加⚪︎遠方から運ぶ場合 2,000円追加⚪︎停車場から10段以上の階段上って入口の場合 1,500円追加〔高台によくあるケース〕※路駐指定でも、通行の妨げになる、駐禁のリスクがあると当方が判断した場合は有料or遠方に停めます〔追加料金発生します〕