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親子ベッド 二段ベッド ベッド 多段ベッド シングルセミダブル 北欧風 子供部屋
商品番号 E17168660570
商品名

親子ベッド 二段ベッド ベッド 多段ベッド シングルセミダブル 北欧風 子供部屋
ブランド名 Espare
特別価格 税込 10,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ外寸：長さ205×幅125×高さ171cm上段：ベッド部内寸：97×198cm下段：ベッド部内寸：120×198cm支柱の太さ：直径38mm重量約47kg耐荷重1段あたり約200kg素材スチール（塗装仕上げ）天板：E1級MDF板（中密度繊維版）梱包サイズ204×38×18cmpoint1添い寝で...シングル×せミダブル下段が広々としたセミダブルサイズ、兄弟で仲良く並んで寝たり、親子で添い寝することもできてとっても便利！point2しっかり支える耐荷重200kg大人が乗っても安心の耐荷重200kg結合部もガッチリ！安心・安全の強度！ジョイント部分はしっかり連結できるように加工しているので、外れたり折れたりすることはありません！ガッチリ支える！合計19本の支柱！寝床は19本の支柱を使用、しっかりと支え、安定感を保ちます。支柱組み立て方法１、ネジBで締めます2、部品16を差し込みます3、ネジBで締めます耐久性に優れ、拭き掃除も簡単素材には、スチールパイプを使用しています。フレームはパウダーコート塗装を施しました。紫外線による色褪せがしにくく、さらに锖にくいのが特徴です。※下段ベッド天板組み立ての際に電動ドライバーが必要で省スペース設計でお部屋も広々！幅205cm奥行き125　高さ171省スペースに対応できる、シンプル設計なので、お部屋が広く使えます。長く使いたいお子様へのベッドや、学生・社員寮にも最適です。1省スペースな一体型ハシゴ上段と下段をつなぐハシゴは、スリムな設計になっています。、斜めに掛けるタイプのハシゴより場所をとらず、省スペース。本体にしっかりと固定するので、安全性もアップ。2高さ26ｃｍの床下収納スペース便利な収納スペースはシーズンオフの洋服やボックスなど収納するのに最適。5側面で支えてずり落ちを防し上段には、睡眠中の転落を防ぐサイドフレームが付いています、高さ34ｃｍ横幅158ｃｍの安心設計、布団のずり落ちや寝返りを支えてくれます。傷防止クッションベッド脚には、床面に傷がつきにくいクッション付き！パウダー塗装紫外線による色褪せがしにくく、さらに锖にくいのが特徴です。
http://narcologia.ru/goods/enquire723889.html
http://narcologia.ru/goods/enquire836989.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion955678.html
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