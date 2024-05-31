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裸婦像 彫刻
商品番号 J78602636718
商品名

裸婦像 彫刻
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

素材...木製素材...その他去年ヤフオクで落札した物です。右胸部分に若干の欠けがあります。左側のマッチ箱はサイズ比較用の為、商品内容には含まれません。
http://narcologia.ru/goods/preference822638.html
http://narcologia.ru/goods/freezer425198.html
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