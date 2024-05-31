素材...木製素材...その他去年ヤフオクで落札した物です。右胸部分に若干の欠けがあります。左側のマッチ箱はサイズ比較用の為、商品内容には含まれません。



街なかの裸婦像。 | 彫刻家 松田光司のひとりごと―思いつくまま―



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女性差別」か「芸術」か、裸婦像「愛の手」再設置に賛否…４０年前にも ...



裸婦像 絵画買取・販売の小竹美術



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裸婦像放浪記 ８ : 裸婦像放浪記



天然大理石彫刻 裸婦像 【株式会社 増樹】



彫刻を見よ──公共空間の女性裸体像をめぐって：フォーカス｜美術館 ...



雨ざらしの裸婦像は泣いていた パブリックアートの管理、考えた1年 ...



裸婦像 | labiela.com



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感受】 彫刻 裸婦像 全身像 一点作品 生命感のある造形の落札情報詳細 ...



裸婦像放浪記 １０ : 裸婦像放浪記



小森邦夫作「ヴエール」 裸婦像 彫刻 銅像(ブロンズ、在銘作家物)(R ...