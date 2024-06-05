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バリ島風　傘
商品番号 G34142929754
商品名

バリ島風　傘
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 7,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···アジアン主な素材···木製バリ島風傘になります。インテリアになります。サイズ、高さ約2メートル。傘は、半径約1メートルくらい。梱包はしますが、着払いでお願いします。または、直接受け取りも可能です。藤沢市よろしくお願いします。直接受け取りの場合、値引きします。
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