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タオルハンガー　大理石
商品番号 O79081905227
商品名

タオルハンガー　大理石
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タオルハンガー　大理石新品で購入しましたが、サイズが合わなかった為出品致します。以下、メーカーの文章を転記します。____________________________大理石とゴールドの組み合わせがラグジュアリーな印象のタオルバー。インテリアを一気にラグジュアリーにしてくれます。トイレットペーパーホルダーと合わせてインテリアを組み合わせるのもおすすめ。仕様表サイズ幅60cm×奥行8cm×厚み2.5cmカラー大理石ホワイト×ゴールド素材大理石・アイアン備考・石を使用しているため、大理石の柄には個体差がございます。・商品は防水です。
http://narcologia.ru/goods/flight420828.html
http://narcologia.ru/goods/moisture204869.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador955206.html

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大理石タオルハンガー

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