- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- その他
- >
- タオルハンガー 大理石
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
タオルハンガー 大理石新品で購入しましたが、サイズが合わなかった為出品致します。以下、メーカーの文章を転記します。____________________________大理石とゴールドの組み合わせがラグジュアリーな印象のタオルバー。インテリアを一気にラグジュアリーにしてくれます。トイレットペーパーホルダーと合わせてインテリアを組み合わせるのもおすすめ。仕様表サイズ幅60cm×奥行8cm×厚み2.5cmカラー大理石ホワイト×ゴールド素材大理石・アイアン備考・石を使用しているため、大理石の柄には個体差がございます。・商品は防水です。
http://narcologia.ru/goods/flight420828.html
http://narcologia.ru/goods/moisture204869.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador955206.html
http://narcologia.ru/goods/flight420828.html
http://narcologia.ru/goods/moisture204869.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador955206.html
大理石タオルハンガー
バスルーム タオル掛け 大理石の銅タオルバータオルラックホテルバスルームタオルホルダーバスルーム壁掛けタオル鉄板棚 タオルハンガー
大理石タオルハンガー
大理石タオルハンガー
タオル掛け 大理石の棚浴室のタオルラックタオルハンガータオルホルダー壁と北欧のタオルバータオルレールホルダーをマウント タオルバー (Color : White gold, サイズ : 50cm)
浴室タオルバー タオル掛け 壁掛けハンガー タオル収納 大理石&銅 QSJJ003
Recovery Me 大理石タオルハンガー 60cm タオルバー タオル掛け 洗面所 ねじ ネジ ゴールド 大理石 アイアン おしゃれ 壁
タオルハンガー BISK NIAGARA シルバー 大理石調ベース
自立型バスタオル用タオルラック、2段メタルハンドバスタオルスタンド、大理石ベース付きバスタオルハンガー、ハンドタオルホルダーオーガナイザー、プール用、キッチンホワイト大理石ベース
タオルハンガー BISK NIAGARA シルバー 大理石調ベース
大理石タオルハンガー
Recovery Me 大理石タオルハンガー 60cm タオルバー タオル掛け 洗面所 ねじ ネジ ゴールド 大理石 アイアン おしゃれ 壁
Tuqiuタオルハンガーマウントされた50センチメートルゴールドタオル ...