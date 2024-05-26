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- 【鉱物商店】稀有品 両面の方解石 クリスタル クォーツ
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商品詳細
（クッキー）方解石、中国は福建省産Calcite,FujianChina珍しい両面の方解石です。蛍光あり。#水晶#クォーツ#クリスタル#鉱物標本#鉱物
http://narcologia.ru/goods/moisture254769.html
http://narcologia.ru/goods/message176927.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming324892.html
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