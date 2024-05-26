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【鉱物商店】稀有品　両面の方解石　クリスタル　クォーツ
商品番号 R88394498757
商品名

【鉱物商店】稀有品　両面の方解石　クリスタル　クォーツ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 20,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

（クッキー）方解石、中国は福建省産Calcite,FujianChina珍しい両面の方解石です。蛍光あり。#水晶#クォーツ#クリスタル#鉱物標本#鉱物
http://narcologia.ru/goods/moisture254769.html
http://narcologia.ru/goods/message176927.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming324892.html

【鉱物商店】稀有品　両面の方解石　クリスタル　クォーツ
デッカデソウザ貫入クラスター 虹入 天然石 原石 レコードキーパー-

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