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西本良太 木工作品 カラメルプリン 木製
商品番号 M94824988887
商品名

西本良太 木工作品 カラメルプリン 木製
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大切なコレクションの中から、いくつか出品いたします。気に入っていただける方にお譲りしたいと思います。西本良太さんの木工作品で、カラメルプリン。とってもかわいいです。シンプルな、オブジェとして。お皿やスプーンを添えてディスプレイするのもおすすめです。お渡しするものは、プリンのみです。無印良品フランフランHOEKACTUSHAYMUJIcasaBRUTUSku:nelメロンスイカ
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