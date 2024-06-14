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カリグラフィーボックス
商品番号 N87157503622
商品名

カリグラフィーボックス
ブランド名 ヒビヤカダン
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日比谷花壇のカリグラフィーボックスSMLの3個セットです。カラーはブラックです。サイズ違いかつロゴも違うので珍しいお品だと思います！こちらでお譲り頂いたお品です。セットでの販売でバラ売り不可です。リボンはゴールドですが1番大きい箱のリボンが他２つと若干色味が違います。また、スレとひっかき傷がお譲り頂いた当初からありました。お写真にてご確認ください。自分の結婚式のウェルカムスペースに飾りましたが、リボンの色味の違いやスレなど気になりませんでした:)サイズS:直径10.5cm高さ11.5cmM:直径14.5cm高さ17cmL:直径:約18cm高さ:約21cm#ウェルカムスペース#カリグラフィーボックス#フラワーボックス
http://narcologia.ru/goods/manufacture967541.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring309096.html
http://narcologia.ru/goods/stealth248976.html

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