萩にうずら　漆塗り　蓋付き汁椀5客セット

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商品詳細
萩にうずら 漆塗り蓋付き汁椀5客セット購入後自宅保管、未使用ですサイズ 口径…約11cm 高さ…約11cm(蓋付きの状態)目安です箱有り
http://narcologia.ru/goods/moisture222769.html
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