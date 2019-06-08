送料無料 限定 定額 アウトレット アイアン レシピスタンド レシピ台

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商品詳細
撮影サンプル品です。箱なし品なので、こちらで梱包して発送します。（エコ梱包）◆◆サイズ◆◆サイズ：約 横幅 26ｘ奥行 16ｘ高さ 26ｃｍ※商品の記載サイズに関しましては、手作業での採寸になりますので、若干の誤差がある場合もございます。◆◆仕様◆◆材質： アイアン
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