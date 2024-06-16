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- 【お値下げ】アンティーク調 ディスプレイボード x 2枚組 (オフホワイト)
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商品詳細
アンティーク調ディスプレイボード2枚組(オフホワイト)幅35cm/奥行2.5cm/高さ110cmアンティーク調にペイントされた木製のディスプレイボードです。DIYで使う為に2年前位に購入。使用せずに保管しておりました。お店で展示品を購入したので、箱はありません。グリーンを提げたり、写真やポストカードを飾ったり、DIYにも活用できそうです。このままでも充分な存在感です。アンティーク調とはいえ、ペイントが剥げてる感じや、汚れの様に見える箇所もございます。このような雰囲気が好きな方、状態をご理解頂ける方にお譲りできたら嬉しいです。得意な方はスプレー等でペイントし、キレイな雰囲気で使用するのもありだと思います。160サイズでの発送となる為、お値下げは不可です。スミマセン。(\u003e.\u003c)が、(フォロー割でお気持ち可能です)(*^。^*)
http://narcologia.ru/goods/injure565567.html
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