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マクラメ　ハンドメイド　テーブルセンター
商品番号 G93720583374
商品名

マクラメ　ハンドメイド　テーブルセンター
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

母が若い頃に作っていた作品です♪テーブルセンターになります。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。年代は経過しておりますが目立った汚れ等は見受けられません♪玄関、リビング、寝室お好きな場所に飾ってください♡サイズおおよそ画像1の状態で30×76#マクラメ#ハンドメイドマクラメ#テーブルセンターハンドメイド
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