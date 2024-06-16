マクラメ　ハンドメイド　テーブルセンター

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母が若い頃に作っていた作品です♪テーブルセンターになります。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。年代は経過しておりますが目立った汚れ等は見受けられません♪玄関、リビング、寝室お好きな場所に飾ってください♡サイズおおよそ画像1の状態で30×76#マクラメ#ハンドメイドマクラメ#テーブルセンターハンドメイド