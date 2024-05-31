ステンレス　タンブラー　蓋付き　コップ　ペア　カップル　食器　競馬　まとめ売り

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高校生への誕生日プレゼント特集

ステンレスタンブラー4個セットです(^^)ばら売りはしていません‼️⭐️競馬 宝塚記念タンブラー2個一度使用、自宅保管(^^)表面に小さな傷あり、お写真ご確認くださいm(__)m蓋は未使用！⭐️ステンレスタンブラー2個数回使用、自宅保管(^^)よろしくお願いします☺︎