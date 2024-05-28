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おかめお面
商品番号 N95478117702
商品名

おかめお面
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンドメイド木彫作品、おかめお面、壁等に掛けれる様左右穴開けてあります10年以上前に作ったものです顔長さ17cm顔幅13cm厚さ8.5cm目は穴開けてあります素材　桐白色は胡粉です
http://narcologia.ru/goods/freshman303256.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi340947.html
http://narcologia.ru/goods/preference486538.html
商品詳細ページ - おかめ | 野沢民芸オンラインショップ
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