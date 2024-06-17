

ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 置物 写真立て - 通販 ...



Butterfly Fairies バタフライフェアリー 妖精 置物 写真立て ショップ ...



ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 置物② - 通販 ...



ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 置物 写真立て - 通販 ...



Butterfly Fairies バタフライフェアリー 妖精 置物-



Butterfly Fairies バタフライフェアリー 妖精 置物-



新品NEW】 ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 ロケット ...



新品NEW】 ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 ロケット ...



Butterfly Fairies バタフライフェアリー 妖精 置物-



2023年最新】カントリー置物の人気アイテム - メルカリ



ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 置物② - 通販 ...



新品NEW】 ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 ロケット ...



妖精置物、妖精人形、妖精雑貨グッズ、花畑の上で頭に花冠を付けて ...



ペーパーウエイト CRYSTAL IMPRESSIONS FAIRIES - 通販 - pinehotel.info



定番スタイル ButterflyFairies バタフライフェアリー 妖精 置物 写真 ...

※下記内容とプロフィールを確認しご理解の上、 ご購入をお願い申し上げますm(__)mCountryArtists／カントリーアーティストButterflyFairies／バタフライフェアリーズ04452PERFECTIMPRESSIONFRAME以前こちらで購入した物になります未使用で購入後、ガラス戸棚に飾っていました。【状態】初期からの傷や色ムラあり、欠け割れはありません。よく見ると男の子の左目下や前髪などに白い点があります(画像8参照)フィギュア専用のブラシで掃除しましたが取れませんでした、元からあったものです。ネズミの頭に小さな擦れあり(画像9参照)その他、画像にてご判断ください。【サイズ】高さ11.5cm横幅12.5cmと5cm最長を目安に測っています多少の誤差は、ご了承ください。フレーム内の写真サイズ縦7.2cm横6.7cm【付属品】専用箱ありシワや凹み、底面に小さな破れが複数あります。箱は正規品なのですが、中の発泡スチロールは購入時から片面しかなく正規品ではないと思います。前の持ち主の、更に前の持ち主が自作した物かと思われます上手く作られており置物は綺麗に入ります。発泡スチロールがポロポロ落ちます苦手な方は、ご購入をご遠慮ください。—————————————————————————— 土日(祝)は発送をお休みいたします 金曜の午前8時以降ご購入は土日(祝)後に発送×単品お値下げ不可 複数同封ご購入で送料分お値下げいたします。 (組合せにより同封不可もございます)——————————————————————————