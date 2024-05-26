クロマチックハーモニカ　SUZUKI ファビュラス F-48S（１２穴）



F-48S 12穴48音 ファビュラス クロマチックハーモニカ



ファビュラス F-48S | 鈴木楽器製作所



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SUZUKI/ファビュラス 12穴クロマチックハーモニカ F-48SQ【スズキ】-楽器de元気

使用感ありますが、真鍮製なのでトランペットやサックスなどの真鍮（ブラス）楽器と同様に経年による味わいが出ています。リードはファビュラスのではなく同社のシリウスのものに交換してあります。（元のファビュラスのリードプレートが鳴りが悪くなった為とファビュラスのリードが高価なので、代わりにシリウスのリードプレートを購入して組み立ててあります。）スライドレバー部は少し穴とズレが生じていますので、修理、調整が必要だと思います。コーム、カバー部分は問題ありませんが、その他の部品交換、リードプレート交換（純正のファビュラスのリードに交換したい場合）、微調整などは鈴木楽器製作所の方で必要だと思います。あくまで修理、調整、部品交換等が必要と認識した上でのご購入をお願い致します。新品価格は￥１８７０００（税込）の商品になります。この商品は割引交渉はお受けできませんので、よろしくお願いします。（商品説明）音域:12穴 48音 c1～d4スライド式クロマチック材質:真鍮＋銀鍍金カバー真鍮＋銀鍍金ボディ真鍮＋金鍍金マウスピーススライドアクション:ショートストローク(ストレート配列)寸法:160×45×31mm重量:655g付属品:牛革ケース至極の吹奏感を求め誕生した“ファビュラスシリーズ”。精密加工されたブラス（真鍮）本体は高気密であり、高いレスポンスを実現しています。また、その剛性により、リード本来の音を余すことなく表現できます。さらに銀鍍金を施すことにより、滑らかで丸みを持った音質に仕上がりました。