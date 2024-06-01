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未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット
商品番号 W18783955999
商品名

未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東洋佐々木ガラスの高級ブランド、ゼクウシリーズの冷酒グラスのペアセットです(^^)ZEKUは、大乗仏教の思想を説いた経典「般若心経」の一節「色即是空」から引用し、『見える形は実体ではない』という意味です。既に絶版のお品で未使用品はとても貴重です。出品しているものを見ていただけたら分かると思いますが、うちで出してる食器はそれなりのものばかりです。父は某会社の会長です。100均や雑貨屋さんなどの安物はございません。安心して、お買い求めください。冷酒グラス　口径　6.7㎝　高さ　8.9㎝7
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