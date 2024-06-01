

未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット



未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット 未使用 東洋佐々木ガラス ZEKU 冷酒グラス 金彩 ２客セット

東洋佐々木ガラスの高級ブランド、ゼクウシリーズの冷酒グラスのペアセットです(^^)ZEKUは、大乗仏教の思想を説いた経典「般若心経」の一節「色即是空」から引用し、『見える形は実体ではない』という意味です。既に絶版のお品で未使用品はとても貴重です。出品しているものを見ていただけたら分かると思いますが、うちで出してる食器はそれなりのものばかりです。父は某会社の会長です。100均や雑貨屋さんなどの安物はございません。安心して、お買い求めください。冷酒グラス 口径 6.7㎝ 高さ 8.9㎝7