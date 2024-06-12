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商品詳細
自宅保管品です。箱に入れていましたので日焼けも無く綺麗です。直径約23cm大きめなので立派です。紅白フサ付き
http://narcologia.ru/goods/manufacture201941.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle366525.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper655809.html
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