萩焼 干支香合 卯　吉野桃李作

萩焼の干支香合(2023卯)で、吉野桃李さん作陶のものです。お祝い用に購入したのですが、1個余ってしまったので、出品するものです。火防・火除けの守りを意味する波と、子孫繁栄や豊穣をもたらすめでたい動物として描かれる兎を合わせた「波兎」は古くより焼き物や着物・家紋などに見られるもので、縁起物の2023年香合です。ご参考までに、販売者が紹介している公開ページも添付します。URLは以下になります。https://hagiyakiya.com/item/artist/hagi-yoto-koro-0190.html#萩焼#干支#波兎#卯#焼物#陶器#香合#茶道具



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