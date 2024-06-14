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作家さんが手掛けた大きな瞳で表情やしぐさが可愛すぎるカッパの子供の陶器オブジェ
商品番号 W97797177581
商品名

作家さんが手掛けた大きな瞳で表情やしぐさが可愛すぎるカッパの子供の陶器オブジェ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昔、アートギャラリーで購入したカッパの子供の彫の彫刻オブジェです。作家さんのハンドメイドで形作られ、温かみを感じます。考え事をしているのでしょうか。大きな瞳や足を組み、手を顔に当てている姿が可愛い過ぎます。体の体型や髪も一本一本凹凸が付けられおり、丁寧に仕上げられています。ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターに出てきそうな可愛らしさです。存在感がありインテリアも映えますし、シカッパに癒されます。◯サイズ　高さ9.5,幅7.5,奥行き8他にも出品中#Kevinの部屋アンティークヴィンテージブロカント　オルネドファイユvintageantiquefigurines風水美術工芸古美術骨董仏具　古美術古道具仏教　仏像　ブッダ　オリエンタル美術　阿弥陀如来　茶道具　古道具　アートギャラリー　モダニズムモダンアート　現代アート　アフリカンアート　プリミティブアート　芸術　美術館　アートartミッドセンチュリー　日本民藝館　キュビズム　アジアン雑貨　北欧雑貨　アメリカントイアメリカン雑貨　昭和レトロ　大正　明治　江戸　ロマン　人形　ビスクドール　フィギュリンフィギュアディズニー　古着ブロンズ像　アールヌーボー　アールデコ　運勢　占い　リッチ　セレブ　ファイヤーキング　ヤマギワアラビアマリメッコアレッシーイッタラバード　アアルト　オイバトイッカ　リサラーソン　バーナードリーチ　柳宗理　村上隆　有田焼九谷焼　古伊万里　伊万里　やちむん　小鹿田焼香蘭社　瀬戸ノベルティ信楽焼　益子焼醍醐窯京焼御室焼粟田焼備前焼美濃焼波佐見焼瀬戸焼丹波焼伊部焼　清水焼京焼白山陶器椀茶器赤津焼　　深川製　鍋島焼　ケンジントンキャットノリタケ　ロイヤルドルトンロイヤルウースターロイヤルアルバート　ロールストランド　マイセンロイヤルクラウンダービーウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン　リアドロ　ムラノ　スティグリンドベリ　コスタボダショイリッヒビレロイ＆ボッホ　コンランショップ　バルズ　フランフラン　IDEEイデー　北欧暮らしの道具店　スターバックス　ジャーナルスタンダード　ビームス　バーニーズニューヨークユナイテッドアローズ　トモローランドシップス　ブルータス
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