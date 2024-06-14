作家さんが手掛けた大きな瞳で表情やしぐさが可愛すぎるカッパの子供の陶器オブジェ

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河童の置物 作家モノ 陶器 | labiela.com

昔、アートギャラリーで購入したカッパの子供の彫の彫刻オブジェです。作家さんのハンドメイドで形作られ、温かみを感じます。考え事をしているのでしょうか。大きな瞳や足を組み、手を顔に当てている姿が可愛い過ぎます。体の体型や髪も一本一本凹凸が付けられおり、丁寧に仕上げられています。ゲゲゲの鬼太郎のキャラクターに出てきそうな可愛らしさです。存在感がありインテリアも映えますし、シカッパに癒されます。◯サイズ 高さ9.5,幅7.5,奥行き8他にも出品中#Kevinの部屋アンティークヴィンテージブロカント オルネドファイユvintageantiquefigurines風水美術工芸古美術骨董仏具 古美術古道具仏教 仏像 ブッダ オリエンタル美術 阿弥陀如来 茶道具 古道具 アートギャラリー モダニズムモダンアート 現代アート アフリカンアート プリミティブアート 芸術 美術館 アートartミッドセンチュリー 日本民藝館 キュビズム アジアン雑貨 北欧雑貨 アメリカントイアメリカン雑貨 昭和レトロ 大正 明治 江戸 ロマン 人形 ビスクドール フィギュリンフィギュアディズニー 古着ブロンズ像 アールヌーボー アールデコ 運勢 占い リッチ セレブ ファイヤーキング ヤマギワアラビアマリメッコアレッシーイッタラバード アアルト オイバトイッカ リサラーソン バーナードリーチ 柳宗理 村上隆 有田焼九谷焼 古伊万里 伊万里 やちむん 小鹿田焼香蘭社 瀬戸ノベルティ信楽焼 益子焼醍醐窯京焼御室焼粟田焼備前焼美濃焼波佐見焼瀬戸焼丹波焼伊部焼 清水焼京焼白山陶器椀茶器赤津焼 深川製 鍋島焼 ケンジントンキャットノリタケ ロイヤルドルトンロイヤルウースターロイヤルアルバート ロールストランド マイセンロイヤルクラウンダービーウェッジウッドムラノロイヤルコペンハーゲン リアドロ ムラノ スティグリンドベリ コスタボダショイリッヒビレロイ＆ボッホ コンランショップ バルズ フランフラン IDEEイデー 北欧暮らしの道具店 スターバックス ジャーナルスタンダード ビームス バーニーズニューヨークユナイテッドアローズ トモローランドシップス ブルータス