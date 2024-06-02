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【恋愛運UP♡】ラベンダーアメジスト 紫水晶 ✨虹入り✨タンブル
商品番号 O13698735645
商品名

【恋愛運UP♡】ラベンダーアメジスト 紫水晶 ✨虹入り✨タンブル
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パワーストーン　天然石✦ラベンダーアメジスト✦紫水晶　タンブル虹入り✨約27×22×17ミリ14.23g花びらの様な大きめの虹の入った綺麗な商品です✨一部紫の濃い部分もありグラデーションがとても美しいです！持ち運び用に購入しましたが大きさが合わなかったので泣く泣く…気に入っていただける方に持っていただければと思いました！　＊ラベンダーアメジストは2月の誕生石。石言葉は「高貴、誠実、心の平和、愛情」で「愛の守護石」として有名なパワーストーンです。不明な点がございましたらコメントください！どうぞよろしくお願いいたします！！
http://narcologia.ru/goods/traverse157826.html
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