３点セット　K124×2個　K39 貔貅雄雌 ヒキュウペア 真鍮製 風水

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【サイズ】縦×横 45㎜×30㎜【重量】約71g(二点合計)【素材】真鍮／ブラスbrass═════════✅おすすめ真鍮製品⇩⇩⭕#kotu真鍮製品はこちら═════════✅【発送】✅ご購入後、24時間以内の発送を心掛けています。✅匿名配送 送料無料 ✅即購入・無言購入 大歓迎═══════════════✅おすすめ真鍮製品✅⭕#kotu真鍮製品はこちら═══════════════⚠️注意事項⚠️新品未使用品ですが、製造工程、輸送中における小さなキズや真鍮の特性上多少のくすみの可能性がございます。═══════════════✅◆貔貅（ひきゅう）とは金銀などの財宝を主食とする中国神話の神獣で、財運アップに絶大な効果を持つとされています。雄と雌があり、左向きが雄で財運。右向きが雌で貯蓄と言われています。✅自分用に又はプレゼントとして誕生日、記念日、特別な日に家族、恋人、友達へ贈るのもオススメです。✅ゴールドやシルバーも人気ですが、真鍮は独特の鈍い光り方が特徴です。磨いてもOK使い込んでも風合いが出てきます。═══════════════✅⇩[オススメ商品]⇩⇩[#kotu真鍮置物]═══════════════✅おすすめ真鍮製品✅⭕#kotu真鍮製品はこちら