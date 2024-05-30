2020年製 オカムラ コンテッサセコンダ ハイチェア CC82HR

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オカムラコンテッサセコンダハイチェア定価 税込253,110円➖商品説明➖2020年製使用期間1年取扱説明書あり外寸：幅650～702×奥行570～620×高さ1195～1349mm(※ハンガーは含まれません)座面高さ：635～789mm脚：直径740mmアジャストアームアルミ脚／ナイロンキャスターハンガー付きメッシュ張りシルバーフレームグレーボディーーーハンガー付きなので、サッと上着をかけれます！シルバーフレームとグレーがどんなお部屋にもマッチして邪魔になりませんでした♩座り心地は安定しており、男性でも問題なく背中のリクライニングができると思いますスタンディングデスクを使っている方には同じ机の高さのまま座れるのでオススメです⭐︎ーーー【目立つ傷・汚れなど】アームレストのステンレス部分ステンレスの経年による汚れなどご理解いただける方のみ、ご検討ください。素人清掃ですが、拭いてから梱包していただきます。#okamura#CC82JA#コンテッサ #オフィスチェア#デスクワーク特徴···メッシュ、完成品、アームレストあり、キャスターあり、座面高さ調整可