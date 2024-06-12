ダイヤモンド型　大型　ガラスペーパーウエイト　置物

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商品詳細
ダイヤモンド型 大型 ガラス ペーパーウェイト 置物です。ダイヤモンドの形で、光を反射してとっても美しく輝きます。 大きさ：直径約10.5cm、横幅約7cm重さ：約483g頂いてから新品未使用のまま飾り棚に保管してありました。#スワロフスキー#置物#ダイヤモンド#クリスタル#ガラス#運気アップ#風水#ペーパーウエイト文房具ステーショナリーデスク
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